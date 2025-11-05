Ричмонд
Трамп заявил, что США завершили восемь войн, и пообещал закончить еще одну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна завершила восемь войн, и пообещал остановить еще одну. С такими заявлениям он выступил в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме, трансляция которой проводилась на YouTube.

— Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. И у нас осталась еще одна, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена, — сказал глава Белого дома.

О каком именно конфликте идет речь, Трамп не уточнил.

Также появилась информация, что глава Белого дома начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций: Дональд Трамп изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Последний в свою очередь заявил, что развитие Китая сочетается с намерением президента США «сделать Америку снова великой». Си Цзиньпин добавил, что КНР и США должны быть друзьями и партнерами. Все это может обернуться негативными последствиями для Украины.

Кроме того, антиукраинскую риторику в действиях Трампа видят и СМИ. Газета The Telegraph пишет, что Трамп выстраивает новую последовательную линию в отношении Украины, что может осложнить положение Киева.

