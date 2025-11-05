Вольфович: накопленное на Украине оружие может расползтись по СНГ после СВО

На ежегодном совещании секретарей советов безопасности стран СНГ, прошедшем 5 ноября в Москве, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил о проблеме распространения оружия с Украины по СНГ после окончания специальной военной операции России. Об этом сообщает БелТА.
«Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которых там готовят действовать в том числе и на белорусской территории», — сказал Александр Вольфович.
По словам Вольфовича, эта ситуация таит в себе опасность риски для всего региона, так как рано или поздно весь этот арсенал начнет проникать на территорию стран СНГ.
«К чему это приведет? Опять к определенным угрозам безопасности и жизни наших граждан. Это тоже общая проблема, которую надо решать», — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
Вольфович обратился к коллегам с призывом активно поднимать этот вопрос на международной арене и в своих контактах с официальными лицами США и других государств Запада.
Ранее госсекретарь Совбеза Вольфович сказал про антидроновую защиту в Беларуси.
Также мы сообщали, что Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.
А еще, что в Беларуси больше иностранцев будут проходить обязательную дактилоскопию.