Вольфович: накопленное на Украине оружие может расползтись по СНГ после СВО

«Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которых там готовят действовать в том числе и на белорусской территории», — сказал Александр Вольфович.