Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев

«В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и пунктом 4 части 1 статьи 28 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации” постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: а) Положение о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; б) Положение о временном порядке выдачи вида на жительство в РФ отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе.