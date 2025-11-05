В Кузбассе набрали первый учебный класс креативных индустрий

В уникальный класс зачислен 21 подросток в возрасте от 14 лет. В течение полутора лет школьники будут изучать различные направления креативных индустрий, включая IT, медиа, рекламу и творческие профессии. Особенностью образовательной программы стало привлечение к преподаванию не только педагогов, но и действующих предпринимателей, а также специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса.