В Кузбассе набрали первый учебный класс креативных индустрий

Первый в Кузбассе класс креативных индустрий начал работу на базе гимназии № 1 города Кемерово, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Он сформирован в ходе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В уникальный класс зачислен 21 подросток в возрасте от 14 лет. В течение полутора лет школьники будут изучать различные направления креативных индустрий, включая IT, медиа, рекламу и творческие профессии. Особенностью образовательной программы стало привлечение к преподаванию не только педагогов, но и действующих предпринимателей, а также специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса.
Учебная программа направлена на формирование у школьников интереса к профессиям, востребованным в регионе, с учетом индивидуальных качеств и способностей каждого ученика. В ходе подписанного соглашения учащиеся нового класса будут общаться с предпринимателями и посещать профильные организации с экскурсиями.
Напомним, что в этом году в Кузбассе прошел Первый форум креативных индустрий, на котором представители бизнеса обсуждали создание условий для самореализации талантливой молодежи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.