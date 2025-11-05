Назван простой способ отсрочить развитие болезни Альцгеймера

Ученые нашли простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное учеными из Массачусетской больницы, показало, что регулярная физическая активность может помочь отсрочить развитие этого заболевания. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine. Об этом пишет «Царьград».
Так, в ходе исследования ученые проанализировали данные 296 участников в возрасте от 50 до 90 лет. Специалисты использовали ПЭТ-сканирование для измерения уровня белка и отслеживали уровень физической активности участников.
Оказалось, что те, кто делал больше шагов ежедневно, страдали от ухудшения когнитивных функций на 3−7 лет позже, чем менее активные люди. У людей с низким уровнем физической активности проблемы с памятью начинались значительно раньше.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что ежедневная ходьба может быть простым и эффективным способом отсрочить развитие болезни Альцгеймера, улучшая когнитивные функции и замедляя процессы слабоумия.