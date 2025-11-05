Путин и Трамп пока не планируют телефонный разговор

Срочная новость.
Песков заявил, что в настоящее время очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не запланирован. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что при необходимости такой контакт может быть организован в оперативном порядке.
