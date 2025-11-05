Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-участников СВО

Срочная новость.
Президент России Владимир Путин утвердил временную процедуру предоставления российского гражданства иностранным участникам специальной военной операции. Соответствующий указ находится на портале правовых актов.
