AFP: Лекорню хочет приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами

Жалобу на Shein из-за продажи «секс-кукол, похожих на детей», в прокуратуру направил Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF). Во время расследования выяснилось, что аналогичные товары продает и китайский интернет-магазин AliExpress, а также платформы Temu и Wish.