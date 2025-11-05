AFP: Лекорню хочет приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню добивается приостановки работы цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже «секс-кукол, похожих на детей», пишет Agence France-Presse, ссылаясь на канцелярию главы французского кабмина.
«Правительство инициирует процедуру приостановки деятельности Shein на время, необходимое для того, чтобы платформа продемонстрировала государственным органам, что весь ее контент наконец-то соответствует нашим законам и правилам», — приводит издание сообщение канцелярии.
Жалобу на Shein из-за продажи «секс-кукол, похожих на детей», в прокуратуру направил Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF). Во время расследования выяснилось, что аналогичные товары продает и китайский интернет-магазин AliExpress, а также платформы Temu и Wish.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Тулы запретил онлайн-магазин Shein из-за товаров с символикой ЛГБТ*. Роспотребнадзор обнаружил в интернет-магазине по запросу «LGBT* БРАСЛЕТ» товары с соответствующей символикой.
* Движение «ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.