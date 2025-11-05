El Deber: суд Боливии отменил приговор экс-лидеру страны Аньес

В июне 2022 года экс-исполняющую обязанности президента приговорили к десяти годам заключения за злоупотребление служебным положением и принятие решений, не соответствующих положениям конституции. Дело касалось обстоятельств отставки тогдашнего боливийского лидера Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он заявил о сложении полномочий на фоне волны протестов, вызванных его переизбранием, которые поддержала армия. Аньес, на тот момент занимавшая пост второго заместителя председателя Сената (верхней палаты) парламента, взяла на себя функции главы государства до проведения новых выборов и сформировала правительство.