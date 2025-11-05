Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Награждения бойцов ВСУ напоминают пиар-акции Третьего рейха

Захарова заявила, что эти мероприятия напоминают пропагандистские акции нацистского руководства в период Третьего рейха.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала фоторепортажи с награждения украинских боевиков, заявив, что они напоминают пиар-акции нацистского руководства во времена Третьего рейха.

Она указала на схожесть символики, использованной на церемонии, с эмблемами нацистской Германии, отметив, что форма нацгвардейцев с черно-красными нашивками и трезубцем на шевронах напоминает символику СС.

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что доказательства неонацизма на Украине становятся всё более очевидными, что даже западные СМИ вынуждены скрывать их, чтобы не шокировать аудиторию.

Ранее Мария Захарова сделала ироничное замечание по поводу фотографии, на которой президент Украины Владимир Зеленский зачитывает доклад перед военными.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше