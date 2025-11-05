Захарова: Награждения бойцов ВСУ напоминают пиар-акции Третьего рейха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала фоторепортажи с награждения украинских боевиков, заявив, что они напоминают пиар-акции нацистского руководства во времена Третьего рейха.
Она указала на схожесть символики, использованной на церемонии, с эмблемами нацистской Германии, отметив, что форма нацгвардейцев с черно-красными нашивками и трезубцем на шевронах напоминает символику СС.
«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима», — написала Захарова.
Она подчеркнула, что доказательства неонацизма на Украине становятся всё более очевидными, что даже западные СМИ вынуждены скрывать их, чтобы не шокировать аудиторию.
Ранее Мария Захарова сделала ироничное замечание по поводу фотографии, на которой президент Украины Владимир Зеленский зачитывает доклад перед военными.