Репетиция свадебного танца. Участники об осеннем бале ко дню рождения ВГМУ

5 ноября, Витебск /Елена Аниськович — БЕЛТА/. Осенний бал, посвященный дню рождения Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ), собрал более 100 студентов вуза, передает корреспондент БЕЛТА.
Это ежегодное мероприятие университета, которое проходит в осеннюю пору. Его студенты с лучшими показателями в учебе показывают свои хореографические способности. К балу шла подготовка заблаговременно — два месяца. Юноши и девушки осваивали элементы старинных танцев.
На торжественном вечере, который проходит уже третий год подряд, каждый был в соответствующем ему дресс-коде. Прекрасная половина человечества — в элегантных вечерних платьях и с обязательным аксессуаром — веером, их кавалеры — в смокингах, белых рубашках и с галстуком-бабочкой.
Среди них — студенты третьего курса лечебного факультета Ксения Кулакова и Никита Янковский, которые являются не только танцевальной парой, в будущем они хотят связать себя узами брака. «Этот бал, можно сказать, репетиция свадебного танца», — воодушевленно сказала девушка. У молодых людей есть и профессиональные планы. Девушка хочет связать свою жизнь с офтальмологией, а юноша — с реанимацией, анестезиологией или хирургией.
Бал посетили не только белорусские, но и иностранные студенты. Тусаик АхиМед и Пратишика Тамилселван приехали в Витебск из Шри-Ланки. В настоящее время они учатся на подготовительном отделении ВГМУ. «Мы будем танцевать вальс и полонез. Учили танцы несколько недель. Пратишика в прошлом году уже выступала, сегодня меня поддерживает», — рассказал Тусаик.
На бал пришли 72 пары. Он начался с медленного танца-шествия — полонеза. Легкими шагами и изящными движениями юноши и девушки вырисовали па. Далее их объединила живая и быстрая кадриль, плавный вальс и менуэт и другие танцы.
Говоря о мероприятии, ректор ВГМУ Алексей Чуканов отметил, что это вклад в разностороннее развитие учащихся, возрождение исторических традиций и возможность прикоснуться к культурному наследию. «Также это еще и объединяющее мероприятие, которое позволяет ребятам в неформальной обстановке ближе узнать друг друга», — добавил ректор. -0-