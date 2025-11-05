Репетиция свадебного танца. Участники об осеннем бале ко дню рождения ВГМУ

Среди них — студенты третьего курса лечебного факультета Ксения Кулакова и Никита Янковский, которые являются не только танцевальной парой, в будущем они хотят связать себя узами брака. «Этот бал, можно сказать, репетиция свадебного танца», — воодушевленно сказала девушка. У молодых людей есть и профессиональные планы. Девушка хочет связать свою жизнь с офтальмологией, а юноша — с реанимацией, анестезиологией или хирургией.