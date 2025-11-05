Новация для оперативной организации водоснабжения на селе в случае его прекращения предложена в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мера для оперативной организации водоснабжения на селе в случае его прекращения предложена в Беларуси. Это предусмотрено проектом закона «О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)», который принят сегодня депутатами в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.
Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности принят в первом чтении.
«Немаловажное новшество — обеспечение бесперебойного водоснабжения. Для оперативного решения вопросов водоснабжения, особенно сельских населенных пунктов, в случаях прекращения или ограничения подачи питьевой воды законопроектом закреплено право на установление возможности бурения водоканалами или организациями ЖКХ временных скважин (в более короткие сроки. В настоящее время шесть месяцев — будет два месяца. — Прим. БЕЛТА), чтобы не прекращать подачу питьевой воды, если что-то случилось», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, представляя законопроект депутатам.
По словам министра, принятие данной нормы позволит, в первую очередь, сократить срок разработки документации, проведения работ по бурению, а также оперативно организовать водоснабжение в населенном пункте в случае его прекращения.
Предусматривается создание государственного реестра, который будет представлять собой информационный ресурс, содержащий достоверные подробные сведения о всех системах водоснабжения и водоотведения (канализации) в населенных пунктах страны.
О некоторых новациях рассказал в комментарии журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок. Он подчеркнул, что вопросам питьевого водоснабжения всегда уделяется особое внимание. Действует закон «О питьевом водоснабжении». Вместе с тем такая смежная сфера, как водоотведение, не урегулирована законодательством. Новый законопроект предполагает регулирование как питьевого водоснабжения, так и водоотведения (канализации).
«В соответствии с законом “О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь” вопросы организации питьевого водоснабжения, водоотведения относятся к компетенции местных органов власти. Они решают вопросы поставки воды, водоотведения, а также занимаются вопросами чрезвычайной ситуации в случае отключения воды и другими, — обратил внимание депутат. — Предполагается, что, помимо этого, местным органам власти необходимо определять организации, которые будут в конкретном регионе заниматься поставкой питьевой воды, а также вопросами водоотведения».
Депутат обратил внимание на то, что сегодня в стране, помимо организаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства, соответствующими вопросами занимаются также организации в сфере сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, транспорта. Их также коснутся новации.
В целом принятый сегодня в первом чтении комплексный законопроект регулирует все наиболее важные направления в сфере водоснабжения и водоотведения — от оказания самих услуг водоснабжения, водоотведения (канализации), услуг по транспортировке сточных вод ассенизационным транспортом, охраны и использования источников питьевого водоснабжения, обеспечения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях, приема сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации) до безопасности питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.
Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, с принятием нового закона действующий закон «О питьевом водоснабжении» (в редакции 2019 года) будет признан утратившим силу.
За период реализации действующего закона в республике построено порядка 2 тыс. объектов ВКХ, проложено 590 км новых сетей водоснабжения и водоотведения (канализации), заменено 3,9 тыс. км сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации, реконструировано 49 очистных сооружений. Это позволило повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением до 93,9%, централизованным водоотведением — до 81%. Обеспеченность населения водоснабжением питьевого качества увеличена с 90,5% до 99,7%.
Ежедневно потребителям республики подается более миллиона кубических метров воды.
Организациями ЖКХ эксплуатируется около 10 тыс. водозаборных скважин, 41,8 тыс. км сетей водоснабжения, 323 очистные сооружения, более 20 тыс. сетей канализации. За их эффективной работой следят 15 тыс. работников, благодаря которым население может беспрерывно получать питьевую воду и отводить сточные воды.
Принятые более семи лет назад на уровне главы государства решения о финансировании строительства станций обезжелезивания воды за счет средств республиканского и местных бюджетов в рамках госинвестпрограмм принесли ощутимые результаты, отметили в министерстве.
На 2026−2030 годы запланирована реконструкция 43 групповых водозаборов, требующих полной модернизации, 36 очистных сооружений, замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, бурение и перебуривание порядка 300 скважин, строительство более 200 км новых сетей водоснабжения и водоотведения. -0-
Фото Сергея Шелега.