Новация для оперативной организации водоснабжения на селе в случае его прекращения предложена в Беларуси

«Немаловажное новшество — обеспечение бесперебойного водоснабжения. Для оперативного решения вопросов водоснабжения, особенно сельских населенных пунктов, в случаях прекращения или ограничения подачи питьевой воды законопроектом закреплено право на установление возможности бурения водоканалами или организациями ЖКХ временных скважин (в более короткие сроки. В настоящее время шесть месяцев — будет два месяца. — Прим. БЕЛТА), чтобы не прекращать подачу питьевой воды, если что-то случилось», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, представляя законопроект депутатам.