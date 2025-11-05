В Барнауле построят новый корпус поликлиники № 9

Дополнительный корпус городской поликлиники № 9 возводят в густонаселенном районе Барнаула в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Трехэтажное здание общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров расположится на улице Попова, 128. На объекте ведутся работы по устройству фундамента и каркаса подвальной части. Руководитель подрядной организации отметил, что строительство идет по графику с ежедневным участием 25−35 специалистов.
Планируется, что первый этаж нового корпуса будет включать отделения неотложной и профилактической помощи, а также рентгенологическое. На втором этаже разместятся терапевтическое отделение, кабинеты функциональной диагностики и офтальмологии, а на третьем — хирургическое отделение с дневным стационаром.
После ввода в эксплуатацию новая поликлиника сможет принимать до 700 пациентов в смену. Это значительно разгрузит существующие мощности медучреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.