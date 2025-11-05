В Улан-Удэ завершилась Школа студенческого актива

Масштабная Школа студенческого актива состоялась в Улан-Удэ, сообщили в агентстве по делам молодежи Бурятии. Мероприятие по национальному проекту «Молодежь и дети» было нацелено на подготовку нового поколения социально ответственных лидеров.
Участниками школы стали активисты добровольческих движений, лидеры студенческих советов и молодые люди, стремящиеся развить свои управленческие компетенции. За короткий срок они получили концентрированные знания и практические навыки для реализации социально значимых инициатив.
Образовательная программа была структурирована по четырем ключевым направлениям: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание», «Социальное проектирование» и «Гражданские инициативы». В ходе этих треков участники изучали лучшие практики волонтерской деятельности, современные подходы к инициативам в сфере краеведения, основы превращения идей в проекты, а также механизмы взаимодействия с органами власти.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.