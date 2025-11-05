Актёра и телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище 8 ноября. Об этом ТАСС рассказали его родственники.
Прощание и церемония похорон состоятся в субботу в 13:00 на Троекуровском кладбище.
Юрий Николаев скончался в 76 лет от рака. Онколог Евгений Черемушкин предположил, что телеведущий мог унаследовать это заболевание от своей матери.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста и подчеркнул значительный вклад Николаева в развитие отечественного телевидения.
