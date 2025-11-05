От случайных встреч до брака: история отношений SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка. Вместо традиционных свадебных нарядов они пришли на роспись в рубашках стиля «милитари». Радостным событием Екатерина Мизулина поделилась в своем Telegram-канале. «Вечерняя Москва» рассказала, как развивались отношения пары.
С чего все началось.
Еще в 2023 году певца и главу организации заподозрили в романе после совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Но сами Мизулина и Дронов отношения не подтверждали, выдавая близкое общение за дружбу. Однако с того момента пару стали чаще видеть вместе. В феврале 2024 года Екатерина посетила выступление SHAMAN в Екатеринбурге, подпевая любимым песням в зале. А после концерта пара засветилась за кулисами.
Подогрел слухи о романе скорый развод певца со своей второй женой Еленой Мартыновой. В октябре 2024 года, после семи лет брака, пара внезапно решила разойтись. Это решение было принято обоюдно.
Затем началась череда совместных фото SHAMAN и Мизулиной, походов в театр, их даже подлавливали вместе в супермаркете. Провоцировали слухи подписчиков и фотографии с цветами, которые Мизулина публиковала под треки исполнителя.
В феврале 2025 года пара сымитировала поцелуй на фан-встрече в столичной школе № 1409. А 14 февраля SHAMAN выпустил песню «Я останусь с тобой», где главную героиню сыграла Екатерина Мизулина. Все это заставляло поклонников верить, что между ними есть что-то большее.
Пара рассекретила отношения 9 марта во время большого сольного концерта SHAMAN «Ты моя» в московском комплексе Live Arena: певец пригласил Екатерину Мизулину на сцену и сообщил, что они вместе, подтвердив слова поцелуем.
Однако еще летом речи о свадьбе не шло: «На самом деле мы об этом думаем, но мы только на старте отношений, прошло всего семь месяцев. Думаю, вы все скоро узнаете», — комментировал слухи SHAMAN.
А в день рождения Екатерины, 1 сентября, Ярослав подарил ей партию с символичным названием «Мы». А 24 сентября стало известно, что SHAMAN сделал предложение главе «Лиги безопасного интернета». Пара появилась вместе на премьере фильма «Август», а на безымянном пальце правой руки Екатерины было кольцо с бриллиантом.
Романы SHAMAN.
Однако до отношений с Екатериной SHAMAN успел побывать в браке дважды. С 2014 по 2016 год он был женат на преподавателе по вокалу Марине Рощупкиной. До заключения брака они встречались пять лет. Марина была первой любовью Ярослава. Они познакомились, когда ей было 22 года, а ему — 16 лет. В тот день он нес в музыкальную школу костюм, зашел в здание, увидел Рощупкину и влюбился. Марина преподавала народное пение. Однако пара рассталась, когда девушка отказалась переезжать вместе с Ярославом в Москву.
Но спустя всего год он снова вступил в брак. Его избранницей стала Елена Мартынова — топ-менеджер одной из телекоммуникационных компаний, которая была старше исполнителя на 14 лет. Они были вместе с 2017 по 2024 год.
Как жила Мизулина до встречи с Дроновым.
О личной жизни главы «Лиги безопасного интернета» ничего неизвестно. Она не разглашает подробности своих прошлых отношений, поэтому никто не знает, состояла ли Екатерина в браке хотя бы раз или нет.
Мизулина родилась в Ярославле. Будучи школьницей, переехала с родителями в Москву. С детства интересовалась искусством, танцами и иностранными языками. В 2010 году Мизулина получила диплом МГУ, а в 2011 году заняла должность управляющего в фонде «Правовая столица», в 2015 году была волонтером в Фонде Святителя Василия Великого. В 2017 году Екатерине предложили возглавить «Лигу безопасного интернета», что сделало ее популярной в Сети. В 2018 году Мизулина основала «Национальный центр», который занимался поисково-спасательными операциями для детей и подростков.
С 2022 года Екатерина, возглавляя «Лигу безопасного интернета», активно ведет борьбу с непристойным контентом, который, по ее словам, может пагубно сказаться на психике детей. Ее цензуру проходят любые публикации в интернете: от безобидных постов в социальных сетях до треш-стримов. В разное время под личные санкции Мизулиной попадали Егор Крид, Buster, Scally Milano, Элджей, Юрий Дудь*, Моргенштерн*, Александр Гудков, Даня Милохин и Инстасамка. Она же осудила «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
Между тем астролог Виктор Богданов в беседе с «ВМ» рассказал, что Екатерина Мизулина и SHAMAN разойдутся спустя 3−5 лет брака, так как в судьбе исполнителя предначертаны еще четыре свадьбы. Однако, несмотря на непрочный союз, у них родится сын.
*признаны в России иноагентами.