От случайных встреч до брака: история отношений SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Однако до отношений с Екатериной SHAMAN успел побывать в браке дважды. С 2014 по 2016 год он был женат на преподавателе по вокалу Марине Рощупкиной. До заключения брака они встречались пять лет. Марина была первой любовью Ярослава. Они познакомились, когда ей было 22 года, а ему — 16 лет. В тот день он нес в музыкальную школу костюм, зашел в здание, увидел Рощупкину и влюбился. Марина преподавала народное пение. Однако пара рассталась, когда девушка отказалась переезжать вместе с Ярославом в Москву.