В Свободном Амурской области откроется четвертая модельная библиотека

Создание современной модельной библиотеки — филиала № 2 централизованной библиотечной системы завершается в городе Свободном Амурской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В учреждении провели ремонт, идет финальная сборка мебели и установка оборудования. Главной особенностью библиотеки станет сенсорная комната «Перезагрузка», предназначенная для психологического расслабления и отдыха. Также там созданы современные зоны для чтения, работы и проведения досуга, оснащенные интерактивной техникой, компьютерами и книгами с дополненной реальностью.
Открытие обновленного пространства для читателей запланировано на середину ноября. Библиотека-филиал № 2 станет уже четвертой модельной библиотекой в Свободном. Всего в 2025 году в Амурской области по нацпроекту планируется открыть девять таких современных учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.