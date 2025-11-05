В Ростове для тушения склада рядом с центром города привлекли катер и поезд

Крупный пожар произошел 5 ноября вечером рядом с центром Ростова-на-Дону. Возгорание вспыхнуло в многоэтажном складском здании на улице Привокзальной.
Как сообщили в главке МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании по адресу: ул. Привокзальная, 4, поступило на номер «01». На место происшествия выехали пожарные подразделения.
По информации на 18:44, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Установлено, что горит трехэтажное складское помещение, в котором, по предварительным данным, хранился полистирол. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.
Для ликвидации сложного пожара привлекли пожарный поезд, а также пожарный катер «Вьюн».
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 45 человек личного состава и 22 единицы спецтехники. Обстановка уточняется.
