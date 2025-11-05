Ричмонд
Юрист Трофимова предупредила о наказании за выкинутый из окна окурок

Человека могут оштрафовать за выкинутый из окна окурок, если это нарушение попало на видео. Дело в том, что в таких случаях гражданина обычно наказывают после обращений соседей или прохожих в правоохранительные органы. Об этом рассказала судебный юрист Любава Трофимова.

— Доказательствами служат фото или видео с мобильного телефона — главное, чтобы на них был виден номер квартиры, — передает слова эксперта РИАМО.

— Доказательствами служат фото или видео с мобильного телефона — главное, чтобы на них был виден номер квартиры, — передает слова эксперта РИАМО.

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов.

Недавно жители дома на 5-й Кожуховской улице в Москве пожаловались на соседку, которая скопила в квартире горы мусора. В забитом доверху «ароматным хламом» помещении еще проживали девять кошек.

«Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, как бороться с такими соседями или родственниками и можно ли признать их недееспособными.