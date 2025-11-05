Юрист Трофимова предупредила о наказании за выкинутый из окна окурок

Человека могут оштрафовать за выкинутый из окна окурок, если это нарушение попало на видео. Дело в том, что в таких случаях гражданина обычно наказывают после обращений соседей или прохожих в правоохранительные органы. Об этом рассказала судебный юрист Любава Трофимова.