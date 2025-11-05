В 12 городах России выбросы предприятий снизились на 675 тысяч тонн

Выбросы в атмосферу от промышленных предприятий в 12 городах, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», снизились на 675,46 тысячи тонн, сообщили в Минприроды РФ по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Козлов.
«Регионы действительно провели большую работу с промышленностью в своих городах. Все же подчеркну: нужны не отчеты, не миллиардные инвестиции, а реальный результат — сокращение загрязняющих атмосферу выбросов. Каждая тонна должна быть подтверждена. Этого от нас ждут люди, и именно такую задачу поставил перед нами Президент России», — сказал Александр Козлов.
Помимо предприятий, выбросы снижают и частные дома. Так, в 1132 домовладениях Красноярска до конца года должны заработать экологичные твердотопливные котлы. В городе Братске Иркутской области 352 дома переводят с печного отопления на газовое, а в Абакане в Хакасии твердотопливные автоматические котлы устанавливают в 310 домах.
В будущем к проекту присоединятся еще 29 городов. Для них завершается актуализация комплексных планов снижения выбросов. В ближайшее время они будут внесены в правительство России для утверждения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.