Юная дартсменка из Бурятии завоевала 4 медали на первенстве России

Екатерина Аюшеева стала лучшей в дисциплине «Большой раунд».

Команда Республики Бурятии успешно выступила на первенстве России по дартсу, которое состоялось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.

Мероприятие проходило в Ижевске с 24 по 30 октября. Наибольшего успеха добилась юная спортсменка Екатерина Аюшеева, завоевавшая четыре медали в различных дисциплинах. Она стала чемпионкой в дисциплине «Большой раунд» и завоевала три серебряные медали в дисциплинах «Сектор 20», «Американский крикет» и «Многоборье по упражнениям».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.