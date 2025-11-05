Врач Демьяновская раскрыла, как мягко вернуться к работе после праздников

За несколько дней до выхода на работу следует уменьшить количество вредной пищи в рационе, увеличив долю овощей, фруктов и нежирных белков. Демьяновская также советует добавить легкую физическую активность, такую как утренняя гимнастика или прогулки, и найти время для расслабляющих процедур, которые помогут восстановить качество сна.