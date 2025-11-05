Врач Демьяновская раскрыла, как мягко вернуться к работе после праздников

Правильное возвращение к рабочему режиму после праздников требует постепенной корректировки сна, питания и физической активности. Об этом в комментарии для РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, Екатерина Демьяновская.
Специалист рекомендует ежедневно сдвигать время отхода ко сну и подъема в сторону привычного графика на 20 минут для плавного перехода к ранее установленному режиму сна.
За несколько дней до выхода на работу следует уменьшить количество вредной пищи в рационе, увеличив долю овощей, фруктов и нежирных белков. Демьяновская также советует добавить легкую физическую активность, такую как утренняя гимнастика или прогулки, и найти время для расслабляющих процедур, которые помогут восстановить качество сна.
