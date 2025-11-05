Путин: Межнациональное единство — основа суверенитета России

Межнациональное единство является основой суверенитета России. Об этом в среду, 5 октября, заявил президент страны Владимир Путин.
— Общественное и национальное единство (…) это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета, — высказался глава государства.
По словам российского лидера, провокаторы из заграницы пытаются пошатнуть единство в РФ, пользуясь межнациональными факторами. За пределами России постоянно появляются новые «псевдонациональные центры», которые работают как орудия информационной войны.
Постоянная русофобия, которая приходит из-за рубежа затрагивает все народы России. Путин призвал твердо, последовательно и системно отвечать на угрозы и реагировать на риски и вызовы в сфере межнациональных отношений, передает пресс-служба Кремля.
