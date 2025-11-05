Во Владивостоке откроются еще 3 многофункциональные спортплощадки

Еще три современные многофункциональные спортивные зоны до конца года появятся в разных районах Владивостока в дополнение к семи уже работающим спортплощадкам. Все они создаются при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО).
Работы завершаются на площадках по адресам: улица Борисенко, 96, улица Колесника, 5 и Проспект 100-летия Владивостока, 135. Там появятся хоккейные коробки, зоны с тренажерами и воркаут-комплексами.
Семь спортивных площадок, открытых ранее в этом году, уже стали популярными местами отдыха и тренировок. Среди них — обновленная зона на улице Черемуховой, 22, где на месте старой хоккейной коробки теперь находится современный мини-стадион с резиновым покрытием для мини-футбола и баскетбола, скалодром и тренажеры под навесом.
Все новые спортивные объекты доступны жителям бесплатно с раннего утра до позднего вечера. Системное развитие спортивной инфраструктуры способствует тому, что в Приморье более 61% жителей регулярно занимаются спортом, а среди молодежи этот показатель превышает 90%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.