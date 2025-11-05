Во Владивостоке откроются еще 3 многофункциональные спортплощадки

Семь спортивных площадок, открытых ранее в этом году, уже стали популярными местами отдыха и тренировок. Среди них — обновленная зона на улице Черемуховой, 22, где на месте старой хоккейной коробки теперь находится современный мини-стадион с резиновым покрытием для мини-футбола и баскетбола, скалодром и тренажеры под навесом.