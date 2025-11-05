Школьники из Осетии взяли награды на «Кубке Востока — 2025»

Воспитанники центров дополнительного образования Северной Осетии принесли сборной России победу в командном зачете на Международных соревнованиях по авиамодельному спорту «Кубок Востока — 2025» в Узбекистане. Подготовка спортсменов велась при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.
Астан Хестанов, ученик Центра детского творчества Алагирского района, завоевал первое место в личном первенстве среди юношей. Его тренер Игорь Марзоев, который также выступал на соревнованиях, занял второе место среди взрослых участников.
Еще один воспитанник Алагирского Центра детского творчества Мурат Сикоев показал третий результат, а Тимур Приев из Республиканского центра дополнительного образования Владикавказа занял второе место.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.