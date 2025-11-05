«Киев превратили в хлев». Российский политолог об отношении украинцев к ситуации в стране

Телерадиоведущий отметил, что всегда восхищается красотой и чистотой Минска и в целом всей Беларуси. «Всякий раз, когда я приезжаю в республику, я восхищаюсь чистотой, абсолютная такая стерильность. Посмотрите, во что эта вся публика превратила украинские города. Мы помним Киев — это цветущий город, его зеленым еще называли во времена моего детства. Москва — златоглавая и Киев — зеленый. Почему? Потому что все цветет. Посмотрите, в какой хлев это превращено! Рачительный хозяин будет так относиться к своей земле, предками завещанной? Нет, конечно. А они даже это не воспринимают нормально. И это огромная трагедия, трагедия людей, — отметил Армен Гаспарян. — И как потом из нее выходить, я не понимаю искренне, потому что они не воспринимают то, что ты говоришь извне. А для них самих это уже стало в определенном смысле слова естественной средой обитания. Центр города, майдан, это бывшая площадь Калинина, и там выгуливают кабанчика, козочек каких-то, овечек. Я с трудом себе представляю, чтобы у моего любимого музея Великой Отечественной войны в Минске кто-то пас бы коров. Это, наверное, невозможно. А там это нормальная практика стала. Я не спорю, может, это какой-то возврат к корням, но мне кажется, что в XIX столетии там этого не было. И в XX столетии тоже не было. Это же тоже отношение ко всему. К огромному сожалению, это повседневность, о которой после окончания всех этих тяжелых событий еще предстоит написать книги, снять фильмы, проанализировать».-0-