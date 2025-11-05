Эксперт Вохмянина рассказала, в каких случаях вклад не облагается налогом

Несмотря на то, что необлагаемая сумма прибыли по налогу на вклады фиксирована, как и сумма депозита, фиксированы, есть ряд нюансов. Например, если вклад был оформлен под один процент, то он не облагается налогом. Эти положения зафиксированы в Налоговом кодексе РФ.