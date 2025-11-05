Эксперт Вохмянина рассказала, в каких случаях вклад не облагается налогом

Россиянам нужно уплатить налог на вклады до 1 декабря. Необлагаемая сумма за прошлый год составляет 210 тысяч рублей, причем сумма депозита значения не имеет. Итоговую сумму дохода по вкладам и самого налога будет подсчитывать налоговая инспекция. Об этом рассказала консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.
— Налоговая инспекция самостоятельно все посчитает на основе банковских выписок, которые предоставляет банк в автоматическом режиме в налоговую инспекцию. Такое уведомление вы можете увидеть в личном кабинете налогоплательщика. Обязательно проверяйте его, потому что ошибки никто не исключал. Оплатить можно в личном кабинете, — рассказала эксперт.
Несмотря на то, что необлагаемая сумма прибыли по налогу на вклады фиксирована, как и сумма депозита, фиксированы, есть ряд нюансов. Например, если вклад был оформлен под один процент, то он не облагается налогом. Эти положения зафиксированы в Налоговом кодексе РФ.
Указанная сумма в 210 тысяч определяется расчетным путем, исходя из максимального уровня ключевой ставки ЦБ РФ. В 2024 году она была на уровне 21 процента. То есть 210 тысяч — это 21 процент от миллиона.
В 2025 году этот налог не удерживается и не начисляется финансовыми организациями. Они, по сути, являются посредниками, которые передают данные о процентах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Сама ФНС уже занимается расчетами и отправкой уведомлений, передает РИАМО.
С 1 ноября 2025 года ФНС России получила право взыскивать налоговую задолженность с физических лиц и самозанятых в досудебном порядке. Нововведение касается налогов, которые граждане исчисляют самостоятельно, включая декларации и доходы от профессиональной деятельности.