В Бийске появился современный центр греко-римской борьбы

Центр греко-римской борьбы «Октябрь» открылся в городе Бийске Алтайского края, сообщили в администрации города. Создание таких учреждений соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Специалисты провели капитальный ремонт и переоборудование объекта площадью 846 кв. метров. В ходе работ был полностью модернизирован спортивный зал, установлены современные борцовские ковры, оборудованы раздевалки, душевые и тренерская. Здание оснастили архитектурной подсветкой, а прилегающую территорию благоустроили.
«В этом зале уже тренируются 150 ребятишек. Я рад, что здесь собралось много неравнодушных людей. Это значит, спортивная инфраструктура города развивается и мы идем в правильном направлении», — отметил на открытии глава города Виктор Щигрев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.