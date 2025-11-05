Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геннадия Хазанова смутили журналисты: видео

Геннадия Хазанова смутили журналисты: видеоГеннадий Хазанов не любит повышенного внимания. Впрочем, как его избежать, если профессия публичная. На одном из мероприятий Геннадий Викторович едва вошел помещение, как тут же попал под прицел папарацци. Такого Хазанов явно не ожидал. Было заметно, что он даже несколько смутился. Правда, позже все же вышел попозировать фотографам. В это время по традиции шутил. — От вас оторвать взгляда нельзя, — говорил Хазанов, когда фотограф попросил артиста посмотреть на него.

Геннадия Хазанова смутили журналисты: видео.

Геннадий Хазанов не любит повышенного внимания. Впрочем, как его избежать, если профессия публичная. На одном из мероприятий Геннадий Викторович едва вошел помещение, как тут же попал под прицел папарацци. Такого Хазанов явно не ожидал. Было заметно, что он даже несколько смутился.

Правда, позже все же вышел попозировать фотографам. В это время по традиции шутил.

— От вас оторвать взгляда нельзя, — говорил Хазанов, когда фотограф попросил артиста посмотреть на него.