ФИФА учредила ежегодную Премию мира

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об учреждении Премии мира, которую будут ежегодно вручать за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство.
Как сообщает пресс-служба федерации, первая премия будет вручена президентом ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря во время финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА “Футбол объединяет мир” станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям», — заявил Инфантино.
Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА презентовала талисманы чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику.