Кузбасская компания получила сертификат «Сделано в России»

Кемеровская компания «Горный-ЦОТ» получила национальный знак качества «Сделано в России» в категории «Уникальность». Поддержка экспортеров проводится в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве экономического развития Кемеровской области — Кузбасса.
Предприятие, работающее с 2003 года, специализируется на разработке и внедрении приборов контроля запыленности воздуха для горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей. Продукция компании является конкурентоспособной альтернативой зарубежным аналогам и уже поставляется в регионы России и страны СНГ.
«Получение знака “Сделано в России” — важный стратегический актив для нашей компании. Он объективно подтверждает российское происхождение нашего продукта, что в современных условиях является ключевым фактором доверия со стороны потребителей и партнеров. Это не только укрепляет наши позиции на внутреннем рынке, но и открывает новые экспортные возможности. Для нас это маркер качества и конкурентное преимущество, которое мы намерены усиливать», — отметил руководитель компании Андрей Букреев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.