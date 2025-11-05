Кузбасская компания получила сертификат «Сделано в России»

«Получение знака “Сделано в России” — важный стратегический актив для нашей компании. Он объективно подтверждает российское происхождение нашего продукта, что в современных условиях является ключевым фактором доверия со стороны потребителей и партнеров. Это не только укрепляет наши позиции на внутреннем рынке, но и открывает новые экспортные возможности. Для нас это маркер качества и конкурентное преимущество, которое мы намерены усиливать», — отметил руководитель компании Андрей Букреев.