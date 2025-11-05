Ричмонд
Врач Волгина рассказала о первой помощи при высоком давлении

При гипертонии необходимо обеспечить человеку покой и доступ свежего воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Повышенное давление чаще всего провоцируют стресс, определенные продукты, воздействие солнца и нахождение в душных помещениях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач пояснила, что при гипертонии необходимо обеспечить человеку покой и доступ свежего воздуха, открыть окно и помочь принять удобное положение. Распознать проблему можно по головной боли, головокружению, тошноте и мельканию «звездочек» перед глазами. В таком состоянии противопоказаны тепловые процедуры, физические нагрузки и острая пища.

Волгина подчеркнула, что без измерения давления нельзя самостоятельно давать препараты, так как симптомы гипертонического криза и резкого падения давления схожи. При давлении выше 160 и появлении асимметрии лица, нарушении речи или потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее врач Екатерина Паукова заявила, что мужчины подвержены риску остановки сердца чаще, чем женщины.