Врач Волгина рассказала о первой помощи при высоком давлении

Повышенное давление чаще всего провоцируют стресс, определенные продукты, воздействие солнца и нахождение в душных помещениях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
Врач пояснила, что при гипертонии необходимо обеспечить человеку покой и доступ свежего воздуха, открыть окно и помочь принять удобное положение. Распознать проблему можно по головной боли, головокружению, тошноте и мельканию «звездочек» перед глазами. В таком состоянии противопоказаны тепловые процедуры, физические нагрузки и острая пища.
Волгина подчеркнула, что без измерения давления нельзя самостоятельно давать препараты, так как симптомы гипертонического криза и резкого падения давления схожи. При давлении выше 160 и появлении асимметрии лица, нарушении речи или потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Ранее врач Екатерина Паукова заявила, что мужчины подвержены риску остановки сердца чаще, чем женщины.