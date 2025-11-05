Врач Волгина рассказала о первой помощи при высоком давлении

Врач пояснила, что при гипертонии необходимо обеспечить человеку покой и доступ свежего воздуха, открыть окно и помочь принять удобное положение. Распознать проблему можно по головной боли, головокружению, тошноте и мельканию «звездочек» перед глазами. В таком состоянии противопоказаны тепловые процедуры, физические нагрузки и острая пища.