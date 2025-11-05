Птицефабрика в Кузбассе увеличила выработку на 40%

Птицефабрика «Трудармейская» в Кузбассе добилась значительного роста производительности благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За полгода реализации проекта предприятие сократило время производства продукции на 52% и увеличило выработку на 40%, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Внедрение бережливых технологий позволило решить более 20 производственных проблем. Были оптимизированы системы хранения тары и материалов, пересмотрена навеска с учетом загрузки линии, запущена система воздушно-капельного охлаждения, исключившая лишнюю транспортировку продукции. Ожидаемый годовой экономический эффект от улучшений превысит 20 млн рублей.
Участие в нацпроекте рассчитано на три года и предусматривает ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%. Птицефабрика планирует продолжить применение бережливых технологий для дальнейшей оптимизации процессов производства мяса птицы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.