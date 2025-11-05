В Приангарье обновили участок автодороги к Малому морю Байкала

Завершился ремонт участка протяженностью 5,1 км автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир, ведущей к популярному туристическому району Малого моря озера Байкал и переправе на остров Ольхон. Работы выполнены при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Специалисты заменили слабый грунт, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесли разметку на отрезке трассы с 114-го по 119-й километр.
«Проведенный ремонт значительно повысит комфорт и безопасность для автомобилистов. Такой же неудовлетворительный участок находится с 85-го по 93-й километр автодороги, в районе скульптуры орла, который является тотемом этой территории. На ремонт участка уже заключен государственный контракт, к работам приступим в следующем году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Параллельно ведутся работы на участке с 1-го по 8,4-й километра в Баяндаевском районе региона, где завершается устройство земляного полотна. Полный объем работ на этом отрезке дороги планируется завершить в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.