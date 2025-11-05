В Приангарье обновили участок автодороги к Малому морю Байкала

«Проведенный ремонт значительно повысит комфорт и безопасность для автомобилистов. Такой же неудовлетворительный участок находится с 85-го по 93-й километр автодороги, в районе скульптуры орла, который является тотемом этой территории. На ремонт участка уже заключен государственный контракт, к работам приступим в следующем году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.