Врач Павлова предупредила о серьезной опасности поцелуев с питомцами

Специалист объяснила, что микробиом животных отличается от человеческого, и даже нормальная микрофлора кошки или собаки способна вызвать инфекцию. По ее словам, через слюну питомцев могут передаваться такие опасные бактерии, как пастереллы и капноцитофага, а также яйца гельминтов и споры стригущего лишая. Эти патогены способны провоцировать кожные инфекции, пневмонию и даже сепсис у людей с ослабленным иммунитетом.