Врач Павлова предупредила о серьезной опасности поцелуев с питомцами

Поцелуи с домашними питомцами могут стать причиной серьезных инфекционных заболеваний у человека. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила врач общей практики Елена Павлова.
Специалист объяснила, что микробиом животных отличается от человеческого, и даже нормальная микрофлора кошки или собаки способна вызвать инфекцию. По ее словам, через слюну питомцев могут передаваться такие опасные бактерии, как пастереллы и капноцитофага, а также яйца гельминтов и споры стригущего лишая. Эти патогены способны провоцировать кожные инфекции, пневмонию и даже сепсис у людей с ослабленным иммунитетом.
Павлова подчеркнула, что дети находятся в группе повышенного риска из-за несформированной иммунной системы. Врач рекомендовала избегать поцелуев с животными и мыть руки после контакта с ними, ограничиваясь безопасными формами ласки, такими как поглаживание по спине или почесывание за ухом.
