Врач Тюрина: стресс может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний

Специалист пояснила, что повышенный уровень кортизола истощает стресс-систему организма, что приводит к снижению иммунитета и может вызывать кожные проявления. К ранним признакам хронического стресса она отнесла нарушения сна, раздражительность, тягу к вредной пище и отложение жира в области талии. Визуально стресс может проявляться темными кругами под глазами и повышенной потливостью.