Врач Тюрина: стресс может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний

Длительный стресс способен провоцировать развитие серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог Ирина Тюрина.
Специалист пояснила, что повышенный уровень кортизола истощает стресс-систему организма, что приводит к снижению иммунитета и может вызывать кожные проявления. К ранним признакам хронического стресса она отнесла нарушения сна, раздражительность, тягу к вредной пище и отложение жира в области талии. Визуально стресс может проявляться темными кругами под глазами и повышенной потливостью.
Тюрина отметила, что для оценки состояния организма врачи используют специальные тесты и анализы. В качестве стратегии управления стрессом она рекомендовала полноценный сон, умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание и психологические практики. Дополнительную поддержку могут оказать витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамин С, аминокислоты и экстракты растений.
