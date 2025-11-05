ФРГ с 2026 года будет пропускать в страну россиян только по паспорту с биометрией

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что с 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны начали вводить новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранцев. В соответствии с новыми правилами, иностранцы на границе должны будут сдавать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев и фотографии лица. Новую систему контроля окончательно введут к 10 апреля 2026 года.