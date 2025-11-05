Школьники Томской области приняли участие в олимпиаде о ПДД

Олимпиада помогает школьникам в игровой форме оценить свою дорожную грамотность. Участники разбирали реальные ситуации, возникающие на дороге, учились правильно вести себя в роли пешеходов и пассажиров, а также осваивали правила управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности. Для разных возрастных категорий были подготовлены задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получили сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.