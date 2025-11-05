Школьники Томской области приняли участие в олимпиаде о ПДД

Свыше 19 тысяч учеников 1−9-х классов Томской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», сообщили в «Томскавтодоре». Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Олимпиада помогает школьникам в игровой форме оценить свою дорожную грамотность. Участники разбирали реальные ситуации, возникающие на дороге, учились правильно вести себя в роли пешеходов и пассажиров, а также осваивали правила управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности. Для разных возрастных категорий были подготовлены задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получили сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.