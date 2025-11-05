Фильм о легендаром казахском ансамбле «Дос-Мукасан» представили в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм «Дос-Мукасан» о легендарном казахском вокально-инструментальном ансамбле советских времен представили в кинотеатре «Победа» во время Дня кино Казахстана в ходе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», передает корреспондент БЕЛТА.
Советник посольства Казахстана в Беларуси Рашид Газизов рассказал что фильм снят по сценарию Ефрата Шарипова при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино. Музыкальная драма основана на реальных событиях и рассказывает о создании в Алматы ансамбля студентами политехнического института. Фильм отражает сложный путь молодых музыкантов: от первых успехов до запретов, проблем в учебе и непростого выбора между карьерой ученого и творческим признанием.
По его словам, особое внимание было уделено достоверности образов — актерский состав подбирался с учетом портретного сходства с реальными участниками ансамбля. Для придания фильму исторической и музыкальной аутентичности в качестве консультантов были приглашены основатели ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев.
«Что примечательно, в июне 1973 года здесь, в Минске, проходил Всесоюзный конкурс исполнителей эстрадной песни и вокально- инструментальных ансамблей. Десять дней шла упорная борьба за призовое место в этом конкурсе, так как победители могли участвовать в X Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине. Этот эпизод тоже есть в фильме. Создатели не могли обойти стороной и тот эпизод, где наш ансамбль в Минске встретился с “Песнярами”, которые тогда тоже только начинали свою карьеру на большой сцене», — пояснил Рашид Газизов, добавив, что «Дос-Мукасан» выступает на сцене уже больше 50 лет, но, сожалению, в 2023 году не стало первого руководителя ансамбля.
Рашид Газизов также отметил, что такие фестивали, как «Лiстапад», очень важны для стран СНГ и всего мира, ведь помогают связывать людей и лучше узнавать культуры друг друга.
XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад» проходит в Беларуси с 31 октября по 7 ноября под лозунгом «История, меняющая взгляд». Для участия в фестивале было подано более 3,6 тыс. заявок из 120 стран, отобрано 157 фильмов из 41 страны. На «Лістападзе» представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, а также из стран Европы. -0-
Фото listapad.org.