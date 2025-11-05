Фильм о легендаром казахском ансамбле «Дос-Мукасан» представили в Минске

«Что примечательно, в июне 1973 года здесь, в Минске, проходил Всесоюзный конкурс исполнителей эстрадной песни и вокально- инструментальных ансамблей. Десять дней шла упорная борьба за призовое место в этом конкурсе, так как победители могли участвовать в X Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине. Этот эпизод тоже есть в фильме. Создатели не могли обойти стороной и тот эпизод, где наш ансамбль в Минске встретился с “Песнярами”, которые тогда тоже только начинали свою карьеру на большой сцене», — пояснил Рашид Газизов, добавив, что «Дос-Мукасан» выступает на сцене уже больше 50 лет, но, сожалению, в 2023 году не стало первого руководителя ансамбля.