Полностью вернуть воду в два города Ростовской области пообещали до конца 6 ноября

Восстановление штатного режима водоснабжения для городов Гуково и Зверево в Ростовской области ожидается сегодня до 23:00. Соответствующую информацию озвучила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
По ее словам, электроснабжение насосных станций возобновлено, что позволило приступить к наполнению системы водой. Специалисты задействовали резервные генераторы, благодаря чему удалось частично заполнить резервуары водой. В настоящее время продолжается опрессовка водовода и заполнение запасов до полного объема.
Подчеркивается, что из-за значительной протяженности сетей этот процесс требует времени. Подача воды в Гуково и прилегающие поселки уже осуществляется, но со сниженным давлением, а в Зверево водоснабжение происходит по временному графику. Для жителей организован подвоз воды, для связи указан телефон 8−909−406−17−27.
Напомним, что перебои с водоснабжением произошли 5 ноября после аварийного отключения электроэнергии, которое привело к остановке работы пяти насосных станций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.