Путин поддержал идею объявить 2026 годом единства народов России

Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026 годом единства народов России. Он также дал поручение ответственным чиновникам подготовить соответствующие для документы.
— Так и сделаем, — передает слова глава государства официальный сайт Кремля.
Путин также заявил о том, что в России нужно создать специальную правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. По словам главы государства, в то же время необходимо не допускать провокаций на почве противоречий и конфликтов между различными этносами.
Глава государства указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно. Эти торжества призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 ноября поздравил сограждан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что именно единство россиян является залогом грядущей победы страны. Какая история у этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».