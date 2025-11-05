Скончался актер из сериала «Империя под ударом» Вячеслав Вербин

На 84-м году ушел из жизни советский и российский актер, поэт и драматург Вячеслав Вербин. О кончине артиста стало известно 29 октября из Telegram-канала театра «Карамболь», которому он посвятил много лет своей карьеры.
Вербин появился на свет в ноябре 1941 года и получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Империя под ударом». Для театра «Карамболь» он написал либретто к мюзиклам «Три толстяк» и «Мэри Поппинс, до свидания!».
Кроме того, он участвовал в создании сценариев для проектов «Фердинанд великолепный» и «Семь счастливых нот», а также создавал пьесы и писал песни для кинофильмов.
Прощание с артистом прошло 3 ноября. Информация о причинах его ухода из жизни не была обнародована.
Ранее сообщалось, что умер режиссёр комедии «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов.