Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался актер из сериала «Империя под ударом» Вячеслав Вербин

Церемония прощания с артистом состоялась 3 ноября.

На 84-м году ушел из жизни советский и российский актер, поэт и драматург Вячеслав Вербин. О кончине артиста стало известно 29 октября из Telegram-канала театра «Карамболь», которому он посвятил много лет своей карьеры.

Вербин появился на свет в ноябре 1941 года и получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Империя под ударом». Для театра «Карамболь» он написал либретто к мюзиклам «Три толстяк» и «Мэри Поппинс, до свидания!».

Кроме того, он участвовал в создании сценариев для проектов «Фердинанд великолепный» и «Семь счастливых нот», а также создавал пьесы и писал песни для кинофильмов.

Прощание с артистом прошло 3 ноября. Информация о причинах его ухода из жизни не была обнародована.

Ранее сообщалось, что умер режиссёр комедии «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов.