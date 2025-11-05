Скончался актер из сериала «Империя под ударом» Вячеслав Вербин

Вербин появился на свет в ноябре 1941 года и получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Империя под ударом». Для театра «Карамболь» он написал либретто к мюзиклам «Три толстяк» и «Мэри Поппинс, до свидания!».