До слёз: Виноградарь из Молдовы показывает, как на плантации гниёт более 80 тонн продукции, а фермеров упрекают в расточительности

При этом фермеры платили налоги в течение года, несмотря на убытки [видео]

Источник: Комсомольская правда

Диана Круду прокомментировала заявления депутата правящей PAS Виктории Белоус, экс-министра финансов. Она утверждала, что некоторые фермеры якобы получили от государства больше денег, чем внесли в бюджет через налоги и сборы.

«Сколько видите вокруг — более 80 тонн столового винограда осталось неубранными, потому что мы не могли собрать некачественный виноград в ящики. Мы провели расчёты и поняли, что собирать его за 2 лея не имеет смысла, это не покрывает даже расходы на сбор и транспортировку. Но в течение года мы платили налоги».

При этом фермеры платили налоги в течение года, несмотря на убытки около 500 тысяч леев.

Круду призвала прекратить «войну» и разделение общества и предложила властям поддерживать высокоточные сельхозтехнологии.