До слёз: Виноградарь из Молдовы показывает, как на плантации гниёт более 80 тонн продукции, а фермеров упрекают в расточительности

«Сколько видите вокруг — более 80 тонн столового винограда осталось неубранными, потому что мы не могли собрать некачественный виноград в ящики. Мы провели расчёты и поняли, что собирать его за 2 лея не имеет смысла, это не покрывает даже расходы на сбор и транспортировку. Но в течение года мы платили налоги».