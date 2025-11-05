Часть ледника в горах Таджикистана откололась и сдвинулась более чем на 5 км

По данным Гидромета, гляциологи провели исследовательско-экспедиционные работы и установили, что от ледника Дидал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района республики откололась масса льда длиной 1,3−1,5 км, шириной 170−200 м и высотой 25−50 м и сдвинулась вниз на расстояние более 5,1 км. Специалисты проанализировали спутниковые снимки и отметили, что «ледник по-прежнему находится в неустойчивом состоянии и в среднем за последние три дня продвинулся вниз на 72 м». Ученые с учетом погодных условий в регионе и произошедшего 3 ноября этого года землетрясения оценивают состояние ледника как «непредсказуемое».