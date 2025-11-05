Студент из Якутии завоевал серебро на чемпионате «Абилимпикс»

Богдан прошел путь от победы на региональном этапе до национального финала. Подготовка к чемпионату велась с марта, а с сентября перешла в углубленную фазу. В ходе соревнований по компетенции «Зубной техник» участники за 90 минут должны были подготовить рабочее место и смоделировать фронтальные зубы верхней челюсти. Только на площадке выяснилось, что 30% материалов в заданиях изменены.