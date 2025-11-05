Студент из Якутии завоевал серебро на чемпионате «Абилимпикс»

Учащийся Якутского медицинского колледжа Богдан Неустроев занял второе место в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Зубной техник», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Соревнования проходили в Москве при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Богдан прошел путь от победы на региональном этапе до национального финала. Подготовка к чемпионату велась с марта, а с сентября перешла в углубленную фазу. В ходе соревнований по компетенции «Зубной техник» участники за 90 минут должны были подготовить рабочее место и смоделировать фронтальные зубы верхней челюсти. Только на площадке выяснилось, что 30% материалов в заданиях изменены.
Главный эксперт компетенции уже пригласил его к участию в будущем чемпионате в категории «Специалисты». Следующая цель студента — поступить в медицинский институт учиться на стоматолога.
