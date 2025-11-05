Путин: события начала XVII века в России — это урок на все времена

Президент России Владимир Путин заявил, что события начала XVII века, связанные с Днём народного единства, остаются важнейшим историческим уроком для всех поколений.
Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, он напомнил, что праздник связан с изгнание польско-литовских захватчиков из Московского Кремля Вторым народным ополчением в 1612 году.
«Те далёкие события — это урок всем нам, и на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, и, конечно, беречь общественное и национальное единство, ценности и наши общие устои. Это, без преувеличения, самая важная, ключевая опора нашего суверенитета», — рассказал глава государства.
4 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер получил поздравления с Днём народного единства от ряда иностранных государств.