Путин: события начала XVII века в России — это урок на все времена

«Те далёкие события — это урок всем нам, и на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, и, конечно, беречь общественное и национальное единство, ценности и наши общие устои. Это, без преувеличения, самая важная, ключевая опора нашего суверенитета», — рассказал глава государства.