В Крыму открыли бюст герою СВО и воспитаннику «Артека» Назару Енину

«Назар Енин является для меня настоящим героем, настоящим примером. Он был таким же мальчишкой, как я, который отдыхал в “Артеке”, учился. И отдал свою жизнь за Родину, и благодаря ему выжили очень большое количество людей. Благодаря ему мы сейчас отдыхаем в “Артеке”», — сказал артековец Владимир Моцный из Севастополя.