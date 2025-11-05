Два электробуса вышли на маршрут на юге Москвы

Два современных электробуса российского производства начали курсировать по маршруту № 990 от станции метро «Улица Академика Янгеля» до станции МЦД «Красный Строитель». Обновление общественного транспорта проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Электробусы повышают комфорт поездок и снижают воздействие на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Пассажиры нового вида транспорта могут воспользоваться зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами, откидной аппарелью для маломобильных граждан, а также площадкой для колясок и велосипедов. Техника поставляется в улучшенной комплектации с адаптивным освещением, увеличенным запасом хода и эффективной климатической системой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.