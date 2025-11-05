Два электробуса вышли на маршрут на юге Москвы

Электробусы повышают комфорт поездок и снижают воздействие на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Пассажиры нового вида транспорта могут воспользоваться зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами, откидной аппарелью для маломобильных граждан, а также площадкой для колясок и велосипедов. Техника поставляется в улучшенной комплектации с адаптивным освещением, увеличенным запасом хода и эффективной климатической системой.