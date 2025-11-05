Площадь пожара на складе с полистиролом в Ростове увеличилась до 1600 кв метров

В Ростове-на-Дону продолжается ликвидация крупного пожара на складе с полистиролом. По данным донского главка МЧС, площадь возгорания увеличилась до 1600 квадратных метров.
Для борьбы с огнем на месте происхождения задействованы 110 специалистов и 37 единиц пожарной техники. Для контроля за экологической обстановкой работники специализированной лаборатории организовали забор проб атмосферного воздуха. Анализ проводится для определения концентрации вредных веществ.
Напомним, что пожар начался на складе по улице Привокзальной, 4, недалеко от Темерницкого моста. Прибывшие расчеты установили, что горение происходит в трехэтажном складском помещении, где предположительно хранился полистирол. Изначальная площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, и существовала угроза его дальнейшего распространения. К тушению были подключены пожарный поезд и катер «Вьюн».
По предварительным сведениям, на данный момент обошлось без погибших и пострадавших.
