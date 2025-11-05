Площадь пожара на складе с полистиролом в Ростове увеличилась до 1600 кв метров

Напомним, что пожар начался на складе по улице Привокзальной, 4, недалеко от Темерницкого моста. Прибывшие расчеты установили, что горение происходит в трехэтажном складском помещении, где предположительно хранился полистирол. Изначальная площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, и существовала угроза его дальнейшего распространения. К тушению были подключены пожарный поезд и катер «Вьюн».