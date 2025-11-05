В Киеве допустили эвакуацию населения в случае отсутствия тепла в зимний период

Если в зимнее время Киев не будут отапливать в течение более чем трех дней, властям придется эвакуировать население. С таким заявлением выступил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По словам эксперта, если температура опустится ниже минус 10, а теплоэлектростанции (ТЭЦ) украинской столицы не будут работать, то городу придется в течение трех дней слить воду из всех систем отопления и организовать эвакуацию киевлян.
В случае же, если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 будут разрушены котлы, либо станции просто не получится запустить, то это будет расцениваться как техногенная катастрофа, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.
Еще в октябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что жителям крупных украинских городов, в особенности Киева, необходимо не просто адаптироваться к неудобствам, но и обдумать возможность временного переезда на осенний и зимний сезоны. Причина та же — высока вероятность масштабных отключений энергоснабжения.
Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предстоящий отопительный сезон в украинской столице станет самым сложным за все годы специальной военной операции. Отдельно он подчеркнул, что сейчас «не время политических заявлений» — необходимо продемонстрировать эффективность в решении этой проблемы.